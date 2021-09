E Mëttwoch de Moie war de Fuerscher a Mikrobiolog a Member vun der Covid-19-Taskforce eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir mussen dovun ausgoen, dass mer am Hierscht/Wanter nees eng Hausse vun Neiinfektioune gesinn. Mee wéi ausgepräägt dës nei Well wäert sinn, dat géing vu verschiddene Variabelen ofhänken, zum Beispill wéi wäit ee mam Impfen ass, wéi eng Varianten am Ëmlaf sinn a wéi eng Mesuren en place sinn. Dat sot de Paul Wilmes. De Fuerscher a Member vun der Covid-19-Taskforce war e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Impfungen hätten een immensen Impakt op d'Transmissioun vum Virus a wären een absolut wichtegen Outil, fir d'Leit ze schützen. Dass elo an anere Länner wéi an Dänemark nees weider Mesurë gelackert ginn, kéint een net als Beispill huelen, fir och hei Mesuren ze lackeren, well do den Impftaux och méi héich wier wéi hei am Land, sou den Invité.

Et ginn net wierklech vill empiresch Donnéeën iwwer d'Loftfilteren, déi aktuell jo och vill diskutéiert ginn als Asaz an den Klassesäll. Deemno kéint hien och keng Ausso iwwer den Notze vun dësen Apparater maachen, sou eisen Invité.

De Large Scale war iwwerdeems ganz effikass an huet wesentlech dozou bäigedroen, d'Corona-Wellen ze briechen an ze verhënneren, dass eis Spideeler iwwerfëllt waren. D'Well am leschte Wanter/Hierscht konnt een net verhënneren, mee dat hätt ee souwisou net kënnen, sou de Paul Wilmes.

An Zukunft missten dann och d'Hospitalisatiounen an d'Situatioun vun de Spideeler als Haaptvariabel gekuckt ginn, fir iwwer nei Mesuren ze decidéieren, sou nach de Fuerscher a Member vun der Covid-19-Taskforce vun der Regierung.

