En Donneschdeg de Moie war den Energieminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Et confirméiert meng Analysen, déi ech zanter Joren hunn, dass ee muss Eescht maache beim Klimawandel. Dat sot den Energieminister Claude Turmes en Donneschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun zum leschte Weltklimarapport, dee virun e puer Woche publizéiert gouf a jo en däischtert Bild moolt.

Lëtzebuerg hätt elo schonn den zweetbeschte Reseau fir d’Elektromobilitéit, hannert den Hollänner, an et wier jo nach villes ugeduecht. D’Fro stellt sech op mer zu Lëtzebuerg prett sinn, eis Infrastrukture séier genuch ëmgestallt ze kréien. A 5-6 Joer kéint et nämlech schonn ze spéit sinn, seet de Claude Turmes.

Seng Opfaassung wier déi, dass hien et de Leit sou einfach maache wéilt wéi méiglech. Dat betrëfft souwuel dat Administratiivt beim Ufroe vu Subsiden oder Hëllefen, wéi awer och generell beim Ëmdenken, op méi eng gréng Energie, sief et bei Privat-Stéit, wéi och bei de Betriber.

Dat wat d’Regierung misst fäerdeg bréngen ass et, dass Klimaschutz méi einfach a bëlleg gëtt, sou de Minister, deen och duerchblécke gelooss huet, dass ee misst kucken, fir de Beruff vum Elektriker nees méi attraktiv ze maachen. Un deene géif et aktuell nämlech hannen a vir zu Lëtzebuerg feelen.

Invité vun der Redaktioun: Claude Turmes

