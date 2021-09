E Freideg de Moien ass d'Familljeministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Wéi gutt sinn d'Alters- a Fleegeheemer op déi nächst Coronawell virbereet? Wéi eng Léiere goufen aus dem Waringo-Rapport gezunn? A héich ass den Impftaux antëscht am Secteur?

Ënnert anerem doriwwer wëlle mer mat der Ressortministesch géint 10 op 8 schwätzen. D'DP-Familljeministesch Corinne Cahen ass de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

