E Mëttwoch de Moien ass déi nei Direktesch vun der Vertriedung vun der EU-Kommissioun eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Anne Calteux ass déi nei Direktesch vun der Vertriedung vun der EU-Kommissioun hei zu Lëtzebuerg. Um Mëttwoch ass si Invitée vun der Redaktioun hei op RTL.

Mir froen d’Anne Calteux ewéi si wëll d’europäesch Exekutive de Leit hei am Land méi nobréngen. Donieft froe mir déi fréier héich Beamtin am Gesondheetsministère ewéi si d‘Gestioun vun der Pandemie déi lescht 18 Méint erlieft huet.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.