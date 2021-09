E Méindeg de Moie war d'Justizministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Ech verstinn d'Suerg an d'Angscht vun de Leit, déi mat Incivilitéiten am Bouneweger an am Garer Quartier konfrontéiert sinn, notamment mat der Kriminalitéit op der Strooss. Dat sot d'Justizministesch Sam Tanson um Méindeg de Mueren. Si war eis Invitée vun der Redaktioun. Si wunnt jo selwer zu Bouneweg, a wier dacks och am Garer Quartier ënnerwee, a géif d’Situatioun dohier gutt kennen. Elo wier d'Politik gefuerdert an awer ass déi gréng Politikerin weiderhi géint een Asaz vu private Sécherheetsfirmen. Eng privat Gesellschaft géing sech fir d'éischt un hirem eegene Benefice orientéieren, de Staat net. An d'Police hätt eng aner Formatioun, och um Terrain a kéint duerch d'IGP (Inspection Générale de la Police) kontrolléiert ginn. Dat aktuellt Gardiennage-Gesetz vun 2002 géing esou Kontroll-Aktivitéiten awer net virgesinn, erkläert eis Invitée. D'Reform vum Gardiennage-Gesetz wier dofir an der Maach.

Déi eng Wonnerléisung géif et net ginn, gëtt d’Sam Tanson zou. Police a Justiz stéingen um Enn vun der Problematik. Dofir misst ee sech froen, wéi et iwwerhaapt zu der aktueller Situatioun kéint kommen, an do wier et kloer, dass déi Lëtzebuergesch, wéi och déi europäesch Drogepolitik een Echec wier. Do misst een onbedéngt usetzen. An dowéinst wieren och nach vill aner Acteuren gefuerdert. Et wiere lauter kleng Bausteng, déi missten zesumme gekuckt ginn, sou d'Ministesch.

Am Oktober soll jo e komplette Mesurë-Package, dee vun e puer Ministèren zesummen ausgeschafft gouf, ënner der Leedung vum Policeminister Henri Kox, presentéiert ginn. Een Deel dovunner wier de sougenannten "Platzverweis Light". Do kéint een net vun egal wéi enger Plaz d'Leit fortschécken, mä et géing drëm goen, der Police d'Moyenen ze gi fir eng "garantie d'accès" duerchzesetzen. Heescht, wa Leit an Entréeë vun Haiser oder Butteker leien an do d'Entrée/Sortie blockéieren, dann dierf d'Police se vun do fortschécken.

Dass et ëmmer nees zu Fäll géif kommen, wou Leit festgeholl ginn, déi am Garer Quartier dealen, ma séier nees op fräiem Fouss wieren, dat wier e Mythos, seet d’Ministesch. D’Zuele vum Procureur, déi den Här Oswald och virun der Summervakanz der Chamber virgestallt huet, géife weisen, dass esou Behaaptungen net stëmmen. Och Zuele vu Schraasseg géingen dat widderleeën. Vu 550 Detenuen géingen der ¼ wéinst Drogendelikter asetzen, sou d'Justizministesch Sam Tanson.

Invité vun der Redaktioun: Sam Tanson

