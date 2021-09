E Mëttwoch de Moie ass de Buergermeeschter vun Iechternach eis Invitée vun der Redaktioun.

9 Wochen no den Iwwerschwemmunge froe mer de Moien de Buergermeeschter vun Iechternach wat hätt kënnen anescht lafen? Wei grouss ass de Schued? Mussen d’Gemenge besser an d’Preventioun mat agebonne ginn? A wei fit sinn d’Gemengen no iwwer annerhallwem Joer Pandemie mëttlerweil digital?

Dat froe mer den Yves Wengler, Gemengepapp vun Iechternach a President vum SIGI, dem Syndicat intercommunal de gestion informatique. Hien ass de Moien um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.