Et war e positiivt Gespréich mat der Regierung gëschter. Dat sot de Michel Reckinger de Moien. De President vun der Patronatsvertriedung UEL war eisen Invité vun der Redaktioun.

Bei dëser Bipartite hätt ee verschidde Punkten zur Sprooch bruecht. Et wier ee gutt aus der Kris komm an elo misst een zesumme kucke wéi een d’Defien, déi nach opstinn, ka meeschteren. Bei enger Steierreform kéint ee beispillsweis net nach zwee Joer laang waarden. Et misst een an deem Kontext "vigilant" bleiwen, well am Ausland géif zum Beispill vill am Beräich Betribsbesteierung geschéien.

Eng Corona-Steier, wéi se den LSAP-Vizepremier an Aarbechtsminister Dan Kersch an d’Spill bruecht hat, wier gëschter keen Theema gewiescht a generell fir d’UEL och kee Sujet. Fir hie wier déi Iddi, déi ideologesch gefierft wier, gestuerwen, well se keng Basis hätt, sou den UEL-President.

Et hätt ee gëschter och vill iwwert déi sanitär Corona-Mesurë geschwat, well d’Betriber gäre nees normal wéilte schaffen. De CovidCheck wier do eng Méiglechkeet. Wann d‘Entreprise dat gären hätt, da kéinte geimpften, geheelten oder negativ geteste Salariéen ouni Restriktiounen nees normal schaffen, also ouni Masken oder Distanz. Dat kéint nom 18. Oktober gëllen. D’Regierung hätt sech do oppe gewisen. Och wär gesot ginn, datt d’Maske méi generell kéinten ewech falen wa 85% geimpft wären.

Normal schaffen heescht fir de Michel Reckinger och, datt den Teletravail zréck gefuer gëtt: vu Vollzäit op ee bis zweemol d’Woch. Beim Teletravail misst een déi mental Gesondheet vum Salarié mat der Effikassitéit vun der Aarbecht ënnert een Hutt bréngen. Vill géifen den Teletravail awer als hallwe Congésdag empfannen an zum Beispill nach dertëschent akafe goen oder d’Kanner versuergen. Dat géif net ëmmer klappen. Do misst een nach all zesumme léieren, sou de Michel Reckinger.

Wat eng Tripartite ugeet, wier dat fir eisen Invité vun der Redaktioun eréischt néideg, wa kloer Chifferen iwwert d’Kris um Dësch leien. Dat wier nach net de Fall. Sollten am Etat de la Nation am Oktober vum Premier konkret Saachen annoncéiert ginn, kéint den UEL-President sech eng Tripartite-Ronn awer duerchaus virstellen.

