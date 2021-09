En Donneschdeg de Moie war den Direkter vum ACL eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Elektroauto soll eng grouss Roll an Zukunft spillen. Bis 2030 sollen 49% vun den Autoen hei am Land elektresch fueren. Sou wéilt et d‘Regierung.

Den ACL zweiwelt drun, datt dat realistesch ass. Den Direkter Jean-Claude Juchem war en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. 440.000 Privatautoe géif et hei am Land ginn. 215.000 Ween missten deemno an den nächsten 8 Joer ëmgestallt ginn, dat heescht 26.000 Ween d'Joer.

De Primmesystem soll d'nächst Joer och auslafen an et gi Retarde beim Ausliwweren.

Den Elektroauto eleng wär och net d‘Léisung, d‘Infrastruktur géif och dozou gehéieren. Déi misst méi ausgebaut ginn, sou de Jean-Claude Juchem.

Jean-Claude Juchem: Fir 2020 waren 800 ëffentlech Bornen annoncéiert. 500 ginn et der aktuell, plus 88 Superchargeren. D‘Betriber musse méi mat an d'Diskussioun geholl ginn. Idealerweis gëtt den Auto doheem geluede ginn. Fir déi mat Privathaus misst dat machbar sinn.

Ëmmer méi Leit géifen awer a Residencë wunnen oder iwwer d'Grenz.

Den Automobilsclub gesäit sech haut och éischter als „Mobilitéitsclub“. Wann de Member sech beweegt, egal ob mam Auto, mam Vëlo oder ze Fouss, géif den ACL bei engem Problem hëllefen, sou hiren Direkter.

Aktuell hätt een 192.000 Memberen. Zejoert wären 2,5% bäi komm.

Invité vun der Redaktioun: Jean-Claude Juchem

