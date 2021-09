E Méindeg de Moie waren d'RTL-Journalisten eis Invitéë vun der Redaktioun.

D'Walbüroe waren knapp zou, déi éischt Héichrechnungen eraus an dunn hunn d'Spekulatiounen ugefaangen.

Wie gëtt Kanzler? Wie kritt eng Regierung beieneen? Wat fir eng Koalitioune sinn am Warscheinlechsten? Wéi war d'Stëmmung déi lescht 3 Deeg zu Berlin a wat soen d'Bierger nom Superwahltag zu Berlin?

Mir hu bei eis Journalisten Annick Goerens a Frank Goetz geschalt, déi di lescht 3 Deeg zu Berlin fir eis ënnerwee waren.

Invité vun der Redaktioun: Annick Goerens & Frank Goetz

