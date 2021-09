En Dënschdeg de Moie war den LSAP-President eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Ministere Romain Schneider an Dan Kersch wëllen net méi mat an eng nächst Regierung. Wéi geet et weider? Dozou wollt den LSAP-Parteipresident Yves Cruchten en Dënschdeg de Moien als Invité vun der Redaktioun net vill verroden.

Et wäre wichteg, wann och net onerwaart Annoncen fir hien als Parteipresident. An engem Joer géif een eréischt ufänken iwwer Lëschten a Kandidaten ze schwätzen. Eng Demissioun hätt hien nach net kritt.

Driwwer spekuléieren, datt d'Ministere Kersch a Schneider nach virum Enn vun dëser Legislaturperiod ophalen, wollt den Yves Cruchten och net. Och net wie kéint Successeur ginn. Déi zwee Ministere wieren den Ament nach ganz aktiv.

Datt een ni wéisst wat kënnt, wär dat, wat esou flott a spannend an der Politik ass, sot den Yves Cruchten.

Elo mol schafft d’LSAP un enger Statutenännerung. D’Parteispëtzt – d’Presidence – soll an Zukunft duebel a paritéitesch besat sinn.

Bei Walen, ob National- oder Gemengewalen, ginn duebel Spëtzte méiglech. Ob d’Paulette Lenert als Spëtzekandidatin gesat wär, konnt den LSAP-President en Dënschdeg de Moien net soen. Och déi Fro géif sech eréischt an engem Joer stellen. Lo géif et nach vill ze schaffe ginn.

D’LSAP wär gutt opgestallt, och an der zweeter Rei. Him wär net baang, fir gutt Lëschte fir 2023 opzestellen.

Dat gutt Walresultat vun der SPD an Däitschland hätt e puer Ursaachen. Et wier op e gudden a feelerfräie Walkampf vum Olaf Scholz zeréck ze féieren. D’SPD hätt awer e Sonndeg am Ganzen 3 Wale gewonnen. D’Programmatik vun der SPD hätt also och matgespillt. Op ville Plaze sinn d’Sozialisten zréck komm. D’Leit géife mierken, datt se Parteie brauchen, ob déi se sech kënne verloossen an déi sozial Froe misste gestallt ginn.

Mat der Parteienzersplitterung an zu 3 oder zu 4 Parteien wäre Regierungsbildungen méi schwiereg. Déi „ganz Grouss“ laanscht déi kee kënnt, gëtt et ëmmer manner. D’Leit géifen awer de Kompromëss schätzen. Dat géif Politik e bësse méi spannend maachen.

Datt d‘LSAP reegelméisseg aus der Regierung eraus hir eegen Iddien lancéiert, zum Beispill eng Coronasteier, fënnt de roude Parteipresident nëmmen normal. Et sollt een als Partei – och an enger Regierung- eegen Akzenter setzen. Et dierft net just wouer geholl ginn, wat an der Regierung gemaach gëtt, wou ee misst Kompromësser maachen. Eegen Iddie wäre weider gefrot.

