En Donneschdeg de Moien ass de Conseiller aus dem Educatiounsministère eisen Invité vun der Redaktioun.

Haut ass Job- a Léierplazendag op RTL.

Wat passt bei mech? Wat ass gefrot? Doriwwer schwätze mer en Donneschdeg de Moie mam Dan Schroeder.

Hien ass Conseiller à l’apprentissage an de sougenannte "Matcher" vun der Chambre des Métiers, der Chambre des Salariés an dem Educatiounsministère.

Offer an Demande um Aarbechtsmaart an um Niveau vun de Léierplaze solle beieneebruecht ginn.

Den Interview mam Invité vun der Redaktioun Dan Schroeder wéi gewinnt géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.