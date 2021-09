De President vun der consultativer Mënscherechtskommissioun ass e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Impfcampagne zu Lëtzebuerg kënnt den Ament net méi richteg vun der Plaz. Duerfir gëtt awer de Gruef tëscht Geimpften an Net-Geimpften ëmmer méi grouss, d'Fronte schéngen ëmmer méi verhäert. Déi consultativ Mënscherechtskommissioun hat sech an deem Kontext kritesch vis-à-vis vum neie Covidgesetz geäussert, dat och d'Enn vum gratis Large-Scale-Testing besigelt huet an huet viru méiglechen Diskriminatiounen an nefaste Konsequenzen op d'Zesummeliewe gewarnt.

Doriwwer wëlle mer e Freideg de Moie géint 10 op 8 mam President vun der consultativer Mënscherechtskommissioun schwätzen. De Gilbert Pregno ass eisen Invité vun der Redaktioun.

