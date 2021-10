D'Direktesch vun der Adem war um Dënschdeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Prejugéë géint Chômeure wieren zu Lëtzebuerg leider ganz staark an déi Prejugéë wiere „ganz geféierlech“. Dat sot d’Direktesch vun der Adem, d’Isabelle Schlesser um Dënschdeg de Moien hei op RTL. Si huet confirméiert, datt “heiansdo“ Employeure sech géinge froen, firwat en Demandeur iwwerhaapt am Chômage war, an dowéinst zécke géingen, deen anzestellen. “Et kann all Mënsch an de Chômage geroden”, sou d’Isabelle Schlesser. Elleng bei deene Leit, déi aktuell 6 Méint ouni Schaff waren, kéint ee scho wéinst der Kris 5 Méint ofrechnen.

Am Fong wier d’Situatioun um Aarbechtsmaart positiv. Mat engem Chômagetaux vu 5,5% Enn August ass een net méi wäit vum Niveau vu virun der Kris a gläichzäiteg wiere bal 10.000 Plazen disponibel, wat et nach ni gi wier. Job-Opportunitéite géing et iwwerall ginn: ganz vill an der Informatik oder an der Comptabilitéit, mä och an der Restauratioun, am Bau a natierlech am Secteur public.

Datt trotz där grousser Offer nach 16.000 Leit am Chômage sinn, dat ass e „Paradox“, deen op puer Facteuren zeréckzeféieren ass, sou d’Isabelle Schlesser. Besonnesch besuergt ass si wéinst de Leit iwwer 45 Joer, déi riskéieren an de Laangzäit-Chômage ze falen. Engersäits ginn et Leit, bei deenen d’Qualifikatioun géing feelen, an anere Fäll kéint eng Persoun säin Job net méi weider maachen, notamment well d’Aarbechtswelt ëmmer méi séier géing änneren.

Als Léisung gesäit d’Direktesch vun der Adem haaptsächlech d’Formatioun an d’formation continue, wou hir Administratioun mat hire Partner ganz aktiv wier. Donieft misste Leit, déi op der Sich no enger Schaff sinn, bereet sinn hiren „Horizont z’erweideren“.

