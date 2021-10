De Chef vun der Direktioun vun der Sécurité Civile am Inneministère ass en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat bréngt den neie Plang fir Rettungssécherheet PNOS? Wat sinn d'Suerge vun de Gemengen a puncto Finanzement vum CGDIS? Wéi kann een d'Aarbecht vun de Fräiwëllege besser unerkennen?

Mir froen en Donneschdeg de Moien den Alain Becker, Chef vun der Direktioun vun der Sécurité Civile am Inneministère a Vize-President vum Verwaltungsrot vum CGDIS. Hien ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.