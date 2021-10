D'Bettenduerfer Buergermeeschtesch war e Méindeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

Et läit net un eis, mä un der Regierung! Et gëtt méi wéi enk mam Timing fir d'Nordstad-Fusioun.

Et gëtt och schonn en Zenario preparéiert, fir e Referendum no de Gemengewalen ofzehalen an an der Mëtt vun der Legislaturperiod ze fusionéieren.

Lo wéilt een awer nach mol bis op Weideres um Zäitplang festhalen, fir fir 2023 ze fusionéieren. Dat seet d'Pascale-Hansen, d‘Bettenduerfer Buergermeeschtesch a Porte-Parole vun der Nordstad war e Méindeg de Moien d’Invitée vun der Redaktioun.

Ee grousse Knackpunkt ass jo de Finanzement. D'Gemenge verlaange 5.000 Euro pro Bierger. D'Inneministesch Taina Bofferding huet duerchblécke gelooss, datt si net gewëllt ass déi ze accordéieren. Am Hierscht elo soll et eng Entrevue mat der Ministesch ginn, wou dat gekläert gëtt.



D'Gemengen halen un deene 5.000 Euro fest. Allerdéngs wier ee bereet, Ouverturen ze maache bei der Aart a Weis, wéi déi Sue kéinte fléissen. Eng Staffelung kéint een akzeptéieren.

Déi Zomm vu 5.000 Euro wier op alle Fall adequat, ënner anerem misst an en neit Gemengegebai oder nach a Kultur- a Sportinfratukturen investéiert ginn.

En anere Problem ass de CGDIS-Zenter, wou nach no enger Léisung muss gesicht ginn. Den Ëmweltministère hat jo rezent säi Veto ginn, bei deem Terrain dee predestinéiert war.

Invité vun der Redaktioun: Pascale Hansen

