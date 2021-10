E Mëttwoch de Moien ass de President vun der Chambre Immobilière eisen Invité vun der Redaktioun.

"Mir lauden de Paradigmewiessel an der Logementspolitik an", sot en Dënschdeg de Premier.

Ass dat wierklech esou? Dat froe mer e Mëttwoch de Moien de Jean-Paul Scheuren. De President vun der Chambre Immobilière ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Dat ass d’Federatioun vun de Professionellen am Immobilier a regruppéiert d’Immobilienagenten, d’Syndiken an d’Promoteuren.

Wat seet de Secteur zur annoncéierter Spekulatiounstaxe? Den Interview mam Jean-Paul Scheuren ass wéi gewinnt live géint 10 op 8.

