Den Haut-commissaire à la protection nationale ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Et sinn nach net genuch Leit geimpft, dofir ginn d’Coronamesuren deels verschäerft, de CovidCheck gëtt méi streng.

Fir iwwer d’Impfcampagne ze schwätzen ass de Luc Feller, den Haut-Commissaire à la Protection Nationale, eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi en Impftaux päilt d’Regierung dann elo un? War hir Informatiouns- an Opklärungscampagne gutt genuch?

De Luc Feller ass live am Interview géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.