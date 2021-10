Eng Aktivistin vun "Youth for Climate" ass e Freideg de Moien eis Invitéé vun der Redaktioun.

D'Klimapolitik ass am Etat de la Nation relativ vir genannt ginn. D'Thema ass op d'Prioritéitelëscht geréckelt. Mä ginn Annoncë wéi e Biergerrot, d'Verlängerung vun de Primmen an d'CO2-Compensatioun vun Auslandsmissiounen duer?

Fir doriwwer ze schwätzen, ass d'Lisa Urbany vun "Youth for Climate" e Freideg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Déi jonk Aktivistin ass live am Interview, wéi gewinnt géint 10 op 8.

LIVESTREAM Radio

