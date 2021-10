Den Educatiounsminister ass um Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi reagéiert d’Regierung op den Ultimatum vun de Gewerkschaften ? Dat froe mir de Moien den Educatiounsminister Claude Meisch. De liberale Minister froe mer och, wéi den erweiderte Covid-Check an de Schoulen a Lycéeën applizéiert gëtt ? Mat him schwätze mer dann och iwwert déi verschidde Mesuren, déi de Premier a senger Ried zur Lag vun der Natioun am Beräich vun der Educatioun ugekënnegt huet.

