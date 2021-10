Dat sot d’CSV-Fraktiounspresidentin Martine Hansen de Moien als eis Invité vun der Redaktioun.

Invité vun der Redaktioun (22. Oktober) - Martine Hansen

D’CSV ass intern net zerstridden. Et gëtt diskutéiert, Jo, an dës Woch war sécherlech keng einfach, mä mir haalen zesummen. Sou sot et d’CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Positioun vun der gréisster Oppositiounspartei an der Chamber a Punkto Verfassungsrevisioun hätt och net geännert, obwuel elo vun engem Revirement an der Positioun geschwat gëtt wat e Referendum ugeet. Et wéilt een op d’Leit lauschteren, an dofir hätt een decidéiert op de Wee ze goen, dass, wann déi ominéis Petitioun genuch Signatairen regroupéiert, een dann och e Referendum wäert ënnerstëtzen.

Vill Leit hätten d’Gefill dass Politik den Ament gemaach gëtt iwwert hir Käpp ewech, an dann muss een als Politiker sensibel reagéieren, seet d’Martine Hansen, déi sech Zitat: e Freideg de Moien huet mussen op d’Lëpsen bäissen, fir de Prozess ronderëm d’CSV-Frëndreskreess-Affär net ze kommentéieren. Sie wéilt vill soen, et wier och vill ze soen, mä den Ament kéint Sie an hirer Positioun näischt zu enger lafender Geriichtsaffär soen.

Mir sinn a bleiwe fir d’Verfassung, huet d’CSV-Deputéiert erkläert. Et hätt ee keng Kéier beim Referendum geholl.

Politiker missten op d’Leit lauschteren. Et hätt een d’Gefill, vill Leit hätten elo gären e Referendum. Wann dat esou wär, da géif ee Verantwortung iwwerhuelen an e Referendum froen. 16 Deputéiert sinn dofir néideg.

Et heescht, d’Süd-Deputéiert Michel Wolter a Marc Spautz hätten Drock gemaach, fir datt d’CSV awer vläicht e Referendum z’ënnerstëtzt. D’Martine Hansen wollt dat weider net kommentéieren. Si nennt d’Annonce vun hirer Partei wéi gesot och kee "Revirement".

Aktuell ass jo de Prozess CSV-Frëndeskrees am gaangen. De fréiere President Frank Engel an CSV-Membere musse sech veräntwerten.

D’Martine Hansen wollt oder konnt dat weider net kommentéieren. Och net ob Drock op jonk Politiker gemaach gouf.

Des Woch wär sécherlech net einfach. Mä et géif een zesummen halen a weider schaffen.

