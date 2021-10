En Dënschdeg de Moie war de President vum "Groupement Pétrolier" eisen Invité vun der Redaktioun.

Et wier onméiglech virauszesoen, ob d'Energiepräisser nach klammen. Wierklech Enkpäss bei Bensin, Gas a Stroum misst een awer net fäerten. Dat sot de President vum Groupement Pétrolier, Romain Hoffmann, am RTL-Interview um Dënschdeg de Mueren.

D'Präishausse kéim duerch d'Corona-Pandemie. D'Demande no Energie wier doduercher staark zeréckgaangen, d'Produktiounen deemno erofgefuer ginn. Elo géif et daueren dës nees ze relancéieren an der aktueller, méi héijer Demande nees unzepassen. Iwwerdeems wier et e kaalt Fréijoer gewiescht an et hätt wéineg Sonn a Wand fir erneierbar Energien ginn.



Tankstellen hätten och net vill vun der Präishausse. D'Bruttomargë fir d'Pëtrolsfirme wier jo vum Staat festgeluecht. De Gros vum Präis maachen Taxen an Accisen aus. Pëtrolskonzerner, respektiv Tankstellen, wieren och prett mat op de Wee vun der energetescher Transitioun ze goen. Zum Beispill mat Lued-Statioune fir d'Elektromobilitéit oder Batterië fir elektresch Vëloen a Scooteren, esou nach de President vum Groupement Pétrolier, Romain Hoffmann.

Invité vun der Redaktioun: Romain Hoffmann

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.