E Méindeg de Moie war de President vun der CNS eisen Invité vun der Redaktioun.

Bei der Digitalisatioun vun der Gesondheetskeess geet alles an Etappen. Mir fänke méi lues un. D’Leit kënne sech dru winnen, d’Doktere kënne sech ëmstellen, bis 2023 de sougenannte „paiement immédiat direct“ funktionéiert. Dat heescht, dee Moment muss ee keng Sue méi virstrecken. Dat sot de President vun der CNS Christian Oberlé um Méindeg de Moien. Hie war eisen Invité vun der Redaktioun.

Mat der neier App vun der CNS kann een elo scho bei den Dokteren, déi matmaachen, seng Rechnung online era ginn. 50 Doktere vun 2.000 maachen de Moment mat. Fir d’ Doktere wär et eng gréisser Ëmstellung. D'Zil wär et, datt bis 2023 alles elektronesch funktionéiert. Krankeschäin iwwert d’App era schécken oder mat der digitaler Ordonnance an d’Apdikt goen... och dat soll an den nächste Méint funktionéieren. Am beschte profitéiert ee fir all dës Servicer vun eSanté.

Och wann ee bei enger anerer Krankekeess ass, wéi z.B. där vun de Staatsbeamten, kann ee vun der CNS-App profitéieren. D’Méiglechkeet alles a Pabeierform eranzeginn, bleift och weider bestoen. Dat Digitaalt geet awer méi séier.

En anere Sujet um Méindeg de Moie war de Remboursement vun de Corona-Impfungen bei den Hausdokteren. Zanter August kann ee sech beim Hausdokter impfe loossen. D'Leit géifen 100% vun de Suen zeréck kréien, garantéiert de CNS-President Christian Oberlé. Dat Ganzt hätt Retard kritt wéinst dem Summerlach. Elo géif et awer goen, an d’Leit bleiwen net op de Käschte sëtzen a kréien d’Suen och retroaktiv zréck bezuelt.

Op de Remboursement vun der Psychotherapie ugeschwat, war et d’Fro, ob déi effektiv d’nächst Joer am Januar kéint rembourséiert ginn. De Minister Romain Schneider hat sech rezent an der Chamber optimistesch gewisen, datt dat kéint de Fall sinn. Ob et elo wierklech sou séier geet, wollt de CNS-President sech net festleeën. Mä et wär ee gutt weider komm an de Gespréicher an déi grouss Differenze wären aus dem Wee geraumt. Elo am November sinn nach Reuniounen.

Invité vun der Redaktioun - Christian Oberlé

