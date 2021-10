En Mëttwoch de Moie ass de fréieren CSV-President, deen aktuell ugekloten an engem Prozess ass, eisen Invité vun der Redaktioun.

9 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof huet de Parquet en Dënschdeg um Enn vum Prozess Frëndeskrees fir de fréieren CSV-President Frank Engel gefrot.

De Frank Engel ass mat där Fuerderung guer net d’Accord an hien ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir froen no wéi hien de Prozess erlieft huet. Wat soe seng Pläng fir eng nei Partei ze grënnen? A wéi gesäit en den neie Virstouss vu senger fréierer Partei bei der Verfassungsreform?

De Frank Engel ass live am Interview géint 10 op 8.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.