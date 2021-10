En Donneschdeg de Moie war den CSV-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

De Paul Galles ass ee vun zwee Deputéierten, deen op der Weltklimakonferenz zu Glasgow, der Cop26, derbäi ass. Als Parlamentarier hätt een do d'Aufgab, d'Regierung ze pushen, fir méi ze maachen a Saache Klimaschutz. Sécher géif et op dëse Konferenzen vill BlaBla ginn, ma et bräicht een Zäit, fir ze verhandelen, fir Iddeeën a Meenungen beieneen ze bréngen.

An och wann d'Ziel vum leschten Klima-Accord wuel net wäert kënnen areecht ginn, d'Weltklimakonferenz zu Glasgow wier eng weider Chance fir virun ze kommen. Zum Beispill, bei der finanzieller Ënnerstëtzung fir de Süden a Saache Klimaschutz, oder bei den Negociatiounen iwwert den Emissiounshandel.

Wann et stëmmt, da fannen ech et ganz hefteg. Dat war d'Reaktioun vum CSV-Deputéierten Paul Galles op d'Plagiatsaffär ronderëm de Xavier Bettel.

Invité vun der Redaktioun: Paul Galles

