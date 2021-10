E Freideg de Moien ass den Epidemiolog vun der Direction de la Santé eisen Invité vun der Redaktioun.

D‘Covid-Neiinfektiounen zéien nees un. Mir sinn an enger 4. Well ukomm.

Dat sot d‘Gesondheetsministesch Paulette Lenert dës Woch. Wéi kann dat sinn trotz engem Vaccinatiounstaux vu bal 75 Prozent?

Wéi kann ee sech elo dorop preparéieren? Wéi laang hält d‘Immunitéit vun de Vaccinéierten?

Dat froe mer den Dr. Joël Mossong. Den Epidemiolog vun der Direction de la Santé ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun

