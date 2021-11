En Dënschdeg de Moie war d'Spriecherin vun deene Jonke Gréngen eis Invitée vun der Redaktioun.

Déi Jonk Gréng sinn e bëssen enttäuscht, datt d'Cannabis-Legaliséierung net wéi am Koalitiounsvertrag virgesinn ëmgesat gëtt. Dat sot hir Spriecherin Tanja Duprez den Dënschdeg de Moien op der RTL-Antenn. D'Regierung hat virun enger gudder Woch annoncéiert, datt fir den Ament mol de privaten Ubau doheem mat bis zu véier Planze soll erlaabt ginn - dat geet der Jugendpartei awer net wäit genuch.

Trotzdeem wier et e Schrëtt an déi richteg Richtung , sou d'Tanja Duprez, well Konsumente manner penaliséiert a stigmatiséiert ginn. Weider Schrëtt sollten awer nokommen, sou déi jonk Politikerin.



Wa 25.000 Ënnerschrëfte fir e Referendum fir d'Verfassungsreform zesumme komme géingen da wier dat "eng gutt Saach", sou d'Spriecherin vun déi jonk gréng weider. D'Jugendpartei géing sech sécher kengem participativem Prozess an der Politik verschléissen.

Et wier awer virun allem wichteg, déi néideg Moderniséierung vun der Verfassung ëmzesetzen. Wichteg Verbesserungen, déi kéinte verankert ginn, wieren d'Recht op Wunnen oder d'Erhale vun der Biodiversitéit. Leider géing den Debat den Ament instrumentaliséiert ginn an déi inhaltlech Diskussioun kéim ze kuerz.



Déi jonk Gréng feieren dëser Deeg 25 Joer. "Klima an Ëmwelt sinn eis Haaptsujeten a mir wëllen d‘Äntwerten doropper matgestalten", sou d‘Tanja Duprez. "Mir hunn déi selwecht Idealer, Wäerter an Zieler wéi eis Mammepartei. Natierlech wier een och heiansdo bëssen anerer Meenung."



Wat de G20-Sommet ugeet, sou wier et ze begréissen, datt d‘Länner sech nach emol op d‘1,5 Grad-Ziel konnten eenegen, allerdéngs géing dat net duer. Op der COP26 kéint sech villes beweegen, mengt déi jonk Gréng Politikerin.

Et wier allerdéngs ze bedaueren, datt de russeschen a chineesesche Staatschef net zu Glasgow present wieren.

D‘EU Vertrieder an d‘Lëtzebuerger Representante sollten op alle Fall derfir suergen, datt d‘Standarden héich gehale ginn.

Lëtzebuerg wier mat senger Klimapolitik kee sou e schlecht Beispill, ënner anerem am Beräich Mobilitéit wier scho villes ugestouss ginn, sou nach d'Tanja Duprez.

Invité vun der Redaktioun: Tanja Duprez

