E Mëttwoch de Moien war de Verfassungsexpert eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Verfassungsrevisioun wier wichteg. Ma dat, wat elo um Dësch läit, wier awer nëmmen eng moderat Moderniséierung, kee Quantesprong. Dat sot de Verfassungsspezialist vun der Uni Lëtzebuerg, de Luc Heuschling, am RTL-Interview.

Hie mengt, datt een hätt kënne méi wäit goen, zum Beispill a Saache groussherzoglechen Haff oder wat den Individuum virum Verfassungsgeriicht ugeet.

De Professer Heuschling perséinlech ass fir e Referendum iwwert déi nei Verfassung. Dat wier gutt fir ons Demokratie. Hie mengt awer net, datt déi 25.000 Ënnerschrëften zesumme kommen a gesäit dat Ganzt och als schwiereg Prozedur.

Invité vun der Redaktioun: Luc Heuschling

