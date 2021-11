E Méindeg de Moie war den AMMD-President eisen Invité vun der Redaktioun.

78 Prozent Impfquot geet net duer, mä et wier awer net verwonnerlech, dass et stagnéiert. Dat sot den Dr Alain Schmit e Méindeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun. Et wier e Kommunikatiouns- an Iwwerzeegungs-Prozess, an deem een nach matzen dra wier.

De President vun der Doktesch- an Zänndokteschassociatioun AMMD plädéiert an dëser kruzialer Phas fir méi Respekt virun de Leit, déi nach ëmmer Zweiwel a Bedenken hätten sech impfen ze loossen. Den Hausdokter sollt hei en Uspriechpartner sinn, fir de Leit eng méiglech Angscht ze huelen an hinnen alles genee z'erklären. Et bräicht op alle Fall Besonnenheet an der aktueller Debatt, wou d‘Fronte riskéieren, openeen ze prallen, sou den Dokter. Trotzdeem misst ee soen, dass déi nei Vaccine mat deenen haut gängeg geimpft gëtt, e Meilesteen an der medezinescher Entwécklung wären, besonnesch wat d‘Effikassitéit an d‘Sécherheet ugeet.



Natierlech géingen d‘Doktere mat grousser Suerg feststellen, dass d’Infektiounszuelen nees um Klammen sinn, allerdéngs wär de wichtegste Parameter d‘Zuel vun den Hospitalisatiounen an och déi ginn nees an d’Luucht. Donieft sti mer eréischt um Ufank vum Wanter, sou den Alain Schmit. Een 2G, wéi en haut iwwerall an Éisträich flächendeckend agefouert gëtt, fënnt den Invité keng gutt Iddi. Dat géing just zu enger Verhäerdung an der Gesellschaft féieren. Et bräicht méi Konsensdenken.



Am Grand-Duché gëtt et eng Penurie un Dokteren. Dat géingen d‘Leit och schonn ze spiere kréien, wa se zum Beispill bei Spezialisten net géinge bäikommen oder wann d‘Urgencen iwwerfëllt sinn. Fir dem Problem entgéint ze wierken bräicht et dezentraliséiert Strukture vun ambulanter Medezin. D‘Tendenz an der Entwécklung vun der medezinescher Grondversuergung wier ganz kloer fir Zesummeleeë vun den Dokteren an esou medezineschen Zentren. Dat ass den Ament gesetzlech net méiglech, mä et wier een Avant-Projet de loi um Wee, deen hoffentlech net méi allze laang géing brauchen, sou den Dr. Alain Schmit.

Invité vun der Redaktioun: Alain Schmit

