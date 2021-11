En Dënschdeg de Moien ass d'Direktesch vum Cercle de Coopération eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Coronapandemie huet e groussen Impakt op eis Gesellschaft an och op d'ONGen. Nächst Woch ass iwwerdeems eng Debatt iwwer d'Kooperatiounspolitik an der Chamber. Wéi huet sech d'Aarbecht vun den humanitären Hëllefsorganisatiounen um Terrain verännert? Wat erwaart ee sech vun der Politik? An wéi eng Akzenter wëll een déi nächst Jore setzen? Dat froe mer en Dënschdeg de Moien d'Nicole Ikuku. D'Direktesch vum Cercle de Coopération ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

