E Freideg de Moie war den Horesca-Generalsekretär eisen Invité vun der Redaktioun.

De CovidCheck huet een negative finanziellen Impakt op eng ganz Rei Restauranten a Bistroen. Deenen enge Betriber mécht et näischt aus, mä et ginn der och, do leeft et ganz schlecht. Dat huet sécher ganz vill mat der Clientèle ze dinn, jee nodeem wéi al se sinn oder wat a wou se schaffen. Dat sot de François Koepp, de Generalsekretär vun der Horesca e Freideg de Moien, als eisen Invité vun der Redaktioun.

Horesca fuerdert weiderhin e CovidCheck mat Schnelltester

D’Horesca plädéiert weiderhi fir CovidCheck mat Schnelltester, déi op der Plaz selwer kënne gemaach ginn. Et hätt ee virdrunner all Dag 25.000 Leit getest an domadder wäre vill Leit fonnt ginn, déi eventuell aner Leit ugestach hätten an déi elo awer mam CovidCheck an d'Entreprisen eragelooss ginn. Iwwert Gefuddels beim Impfpass wéisst de Generalsekretär vun der Horesca näischt. Do wier d’Police gefuerdert. Et kéint een ebe just de QR-Code als Gastronom oder Cafetier scannen, a wann dee gréng ass, léisst een de Client eran. Eng Carte d’Identité dierft ee jo net froen.

Hëllefe fir Betriber nach ëmmer net gestëmmt

Wat d’Hëllef ugeet, géif een den Ament näischt méi kréien, bis op de Chômage partiel, deen awer zeréckgefuer gi wär vun 50 op 25 Prozent, wat den Horesca-Generalsekretär rose mécht. Et kéint een net ëmmer nees den Horeca-Secteur reglementéieren, nei Obligatiounen operleeën an gläichzäiteg awer net d'Panoplie vun den Hëllefen oder Mesurë stëmmen, déi d'Betriber awer géingen brauchen fir kënnen a Rou virun ze schaffen. Den néidege Gesetzprojet fir de Chômage partiel an och fir d‘Hëllefe wären nach ëmmer net gestëmmt. Vill Betriber hätten Existenz-Ängscht, a se wéissten net op se nach eng Hëllef kréien oder net.

Katastrophal Impfcampagne

Et wier ee schlecht opgestallt fir de Wanter. Et bräicht een an engem Krisenzeenario eigentlech verschidde Pläng- jee no Situatioun, déi d‘Regierung awer net hätt. Och d’Kommunikatioun an der Impf-Campagne wier katastrophal gewiescht, sou de François Koepp. Et wier och absolut net ze verstoen, dass Leit, déi z.B. aus Amerika, England oder Kanada sinn, a mat de selwechten Impfstoffer vaccinéiert wiere wéi mir hei, net dierften an e Restaurant eran, well de Restaurateur net à même ass, fir deenen hir Coder um Impfpass ze scannen. Dat wier net eng europäesch Responsabilitéit, mä hei misst eis Regierung hire bon sense walte loossen. „Wat soll de Blödsinn do. W.e.g. Et muss een awer eng Kéier ophalen d‘Leit fir domm ze halen,“ sou de François Koepp.



Hätt d'Horesca net och Deels misste méi streng mat der Regierung an d'Geriicht goen? Dat fënnt de Generalsekretär net. Et hätt een ëmmer mat Respekt an am gudden Toun matenee geschwat, dat wär och wichteg gewiescht. Vill Bläre wär zwar schéin, mä sou wéi een an de Bësch géing era jäizen, géing et och zeréckkommen an d'Resultat géing duerno zielen, esou de François Koepp.

Invité vun der Redaktioun: François Koepp

