D'Plagiatsaffär vum Xavier Bettel léisst d'LSAP "net kal", allerdéngs wëll de Regierungspartner d'Analys vun der Uni vun Nanzeg ofwaarden, iert se sech positionéiert. Den LSAP-Deputéierten Dan Biancalana sot de Méindeg de Moien hei op RTL, seng Partei an hie géingen net an der Haut vum Xavier Bettel stiechen, mee hie wier "gutt gestallt", déi Konklusiounen ze zéien, déi hie fir richteg géing halen. Op d'Fro, ob d'LSAP da géing e Mësstrauensvott ënnerstëtzen, wann d'Analys vun der Uni géing de Plagiat confirméieren, dozou sot den Dan Biancalana: "Mir schaffe gutt mateneen an ech mengen, et ass och eng Saach vun der Ponderatioun."

Ganz bedeckt war den Diddelenger Député-Maire dann och bei de Personalfroen. Wéini den Dan Kersch an de Romain Schneider als Vizepremier an Aarbechtsminister, respektiv Sozial- a Landwirtschaftsminister zerécktrieden, dat géing "en temps voulu" matgedeelt ginn.

De Wuesstemsbudget

Den Dan Biancalana ass och Budgetsrapporter. Mat Ännerungen um Projet, sou wéi de Finanzminister Pierre Gramegna am Oktober deposéiert huet, ass net ze rechnen. De Projet wier u sech schonn de "Reflet" vun de verschiddenen Akzenter vun de Parteien, déi d'Koalitioun ausmaachen, sou de Rapporter. A sengen Ae wier de Staatsbudget awer fir d'nächst Joer e Budget vun der Relance. D'Investissementer géingen héichgehale ginn an um grousse soziale Volet géing een och erkennen, datt de Staatsbudget och d'LSAP-Handschrëft géing droen. Den Dan Biancalana huet d'Reindexéierung vum Kannergeld genannt, sou wéi d'"couverture universelle" (d'sozial Versécherung fir jiddereen), d'Reindexéierung vum Kannergeld oder nach d'Hausse vum Revis a vun der "allocation vie chère". Hie sot iwwregens nach emol, d'LSAP hätt sech dofir ausgeschwat, datt poch d'Barèmë fir déi Allocatioun sollen adaptéiert ginn, fir datt méi Leit dovunner kéinte profitéieren.

Ugeschwat op d'Ofhängegkeet vum Lëtzebuerger System vu Wuesstem – zum Beispill 2,5 Aarbechtsplazen pro Pensionéierten, sot hien, et misst een natierlech kucken, weider Aarbechtsplazen ze schafen, fir de System kënnen oprecht ze erhalen.

