En Dënschdeg de Moie war d'DP-Deputéiert a Stater Schäffin Simone Beissel eis Invitée vun der Redaktioun.

Et géif net esou ausgesinn, wéi wann et zu engem Referendum iwwert d'Verfassungsrevisioun wäert kommen, et wäert awer eng Debatt an der Chamber ginn. Dat sot d'DP-Deputéiert Simone Beissel am RTL-Interview de en Dënschdeg de Moien. Si ass Rapportrice fir de Volet "Rechter a Fräiheeten" an der neier Verfassung.

E Referendum wier och net gemaach, fir iwwer eng 150 verschidden Artikelen ofzestëmmen. De Reproche, datt d'Vollek net géif bedeelegt ginn, léisst d'Simone Beissel och net gëllen. Eng grouss Informatiounscampagne wier jo elo am gaangen. D'Simone Beissel ass och Stater Schäffen.

D'Sécherheet vu senge Bierger schützen, dat wier eng Ur-Aufgab vun enger Gemeng. Dowéinst hätt een op eng privat Sécherheetsfirma zeréckgegraff an där hir Presenz op der Gare hätt d'Leit assuréiert.

Déi vun der Regierung annoncéiert Mesuren an deem Dossier wieren ze begréissen, géifen awer net wäit genuch goen. Wichteg, sou d'Simone Beissel, wier op alle Fall méi Police-Presenz, och owes an an der Nuecht.

D'Attack vun engem Hond vun der Sécherheetsfirma wier hirer Meenung no guer net esou uerg. D'Persoun, déi gebass gouf, wier aggressiv géintiwwer dem Hondsmeeschter gewiescht. Do wier et normal, datt en Hond ugräift an déi concernéiert Persoun wier och nëmme liicht blesséiert ginn.

