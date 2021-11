En Donneschdeg de Moie war den Direkter vum ACL Jean-Claude Juchem eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Spritpräisser sinn héich an dat huet Konsequenze fir d‘Automobilisten, zemools fir déi, déi op den Auto ugewise sinn.

Virun allem Leit mat nidderege Léin wieren impaktéiert. Dat seet den Direkter vum Automobilclub, Jean-Claude Juchem. Hie war en Donneschdeg de Moien den Invité vun der Redaktioun.

Déi Leit sollte gehollef kréien, do kéint ee sech eng Distanz-Pauschal virstellen. Datt de Sprit sou deier ass, wier en Zesummespill vu ville Facteuren, zu Lëtzebuerg wieren d'Präisser awer nach ëmmer méi niddereg ewéi am Ausland. Datt d‘Aussetze vun der Hausse vun der CO2-Steier dat anert Joer eppes géing bréngen, gleeft de Jean-Claude Juchem net.



D’Mobilitéit misst méi propper ginn. De Jean-Claude Juchem plädéiert fir eng Zort Mentalitéitswiessel. Kuerz Strecke kéint ee beispillsweis net mam Auto, mä ze Fouss, mam Vëlo oder dem ëffentlechen Transport maachen.



25% vun den Autoen hei am Land sinn och méi al wéi 10 Joer. Si verknaschten d’Ëmwelt méi. Déi kéint ee kucken, fir aus dem Verkéier ze zéien, proposéiert den ACL-Direkter.



Beim Datum vun 2030 fir e Verbuet vum Verbrenner misst ee realistesch sinn. Bis ewell wier d'Part vun den Elektroautoe kleng a bei der Installatioun vu Borne wier een hannendran.



Och Elektroautoen hätte Pannen, d‘Leit vum ACL hätten eng extra Formatioun dowéinst gemaach, esou nach de Jean-Claude Juchem.

