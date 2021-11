E Freideg de Moie war d'Ministesch fir Gläichstellung tëscht Fra a Mann eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Egalitéit betrëfft alleguerten d'Geschlechter. Dat seet d'Ministesch fir Gläichstellung tëscht Fra a Mann Taina Bofferding um internationale Männerdag.



D'Ufuerderungen, déi hautdesdaags un e Mann gestallt ginn, si komplex an divers. Hie muss emotional sinn, sech ëm d’Kanner an d’Famill këmmeren an awer och staark an erfollegräich am Beruff sinn, seet d’LSAP-Politikerin. Dat kann zu engem Problem ginn, well et engem ze vill gëtt, sou d'Invitée vun der Redaktioun.



Bei mentale Problemer géife Männer sech dacks schwéier doen, fir driwwer ze schwätzen. Eng Depressioun oder e Burnout, dat wier net seelen.

Mam «Infomann» géif et eng Ulafstell ginn, seet d’Ministesch. Dëst Joer goufen et do schonn iwwer 1.000 Consultatiounen. 2019 waren et der nach 600 fir d'ganzt Joer.



Och Männer ginn Affer vun haislecher Gewalt. Bei de Policeinterventioune ass a 40% vun de Fäll e Mann d‘Affer.

Invité vun der Redaktioun: Taina Bofferding

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.