E Mëttwoch de Moie ass d'Ombudsman eis Invitée vun der Redaktioun.

Wéi bewäert d'Ombudsman Claudia Monti déi aktuell Covidsituatioun, an där sech d'Fronten ëmmer méi verhäerten? Doriwwer schwätze mer e Mëttwoch de Moien mat der Mediateure géint 10 op 8.

Donieft wëlle mer mat hir déi ablécklech Situatioun am Prisong diskutéieren, wou d'Restriktioune wéinst engem Cluster elo verlängert goufen. Mat betraff dovunner sinn och zwee Mannerjäreger, déi zanter September am Erwuesseneprisong zu Schraasseg agespaart sinn.

