E Méindeg de Moie war déi Deputéiert vun déi Lénk eis Invitée vun der Redaktioun.

De CovidCheck-Regime gëtt eng falsch Sécherheet, well och wann ee geimpft ass, kann een nach de Virus kréien a weiderginn. Dat sot d’Deputéiert vun déi Lénk, d’Nathalie Oberweis um Méindeg de Moien hei op der Antenn. Déi Lénk sinn dowéinst éischter fir en «3G Plus», an anere Wieder, datt d’Leit déi geimpft sinn awer och nach fir Fräizäitaktivitéiten misste getest ginn. D’Nathalie Oberweis huet och a Fro gestallt, wéi ee kéint de ganze Wanter grouss CovidCheck-Evenementer bäibehalen.

Déi Lénk hätten donieft léiwer gehat, datt d’Tester gratis bleiwen. Och wa gratis Tester den Drock op Leit, fir sech impfen ze loossen, reduzéiert. D’Nathalie Oberweis ass der Meenung, datt den Drock net all Mënsch iwwerzeegt sech impfen ze loossen. Déi Lénk sinn och kloer géint eng generell Impfflicht, och wa se mam CovidCheck an de Betriber a Verwaltungen «zur Hannerdier» agefouert gi wier. D’Regierung hätt sollen eng besser Impfcampagne féieren an de Leit hir Ängscht ewech huelen, mä d’Regierung wier net op der Héischt gewiescht.

D’Nathalie Oberweis huet och bedauert, datt d’Regierung u 6 Méint géing festhalen, iert eng geimpfte Persoun kann e Rappell kréien. Et wier nämlech elo kloer, datt de Vaccin no 4 bis 5 Méint manner protegéiert. Besonnesch beim AstraZeneca géing eng drëtt Impfung méi fréi Sënn maachen.

E weidere Sujet am Interview war d’Debatt iwwert d’Sécherheet an der Haaptstad. Et gëtt e Problem, sou d’Nathalie Oberweis. E wier an hiren Ae awer net onbedéngt méi schlëmm ginn an de leschte Joren, mä de Quartier wier jorelaang vernoléissegt ginn. Elo mam Tram, soll den Quartier chic gemaach ginn. Den Drogeproblem, wier awer net mat private Sécherhetsfirmen ze léisen.

Invité vun der Redaktioun: Nathalie Oberweis

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.