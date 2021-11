En Dënschdeg de Moie ass de Vizepremier a Verdeedegungsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

De Méindeg hunn de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert déi nei Mesure géint de Covid presentéiert, esou wéi d’Regierung se proposéiert. En Dënschdeg de Moie schwätze mir mam grénge Vizepremier François Bausch iwwert dës Mesuren. Hien ass Invité vun der Redaktioun.

Mat him schwätze mer iwwert d'Ziler vun den neie Mesuren, wéi se genee sollen a Musek ëmgesat ginn, a wéi eng aner Optiounen am Tirang leien.

Donieft froe mir hien, e Commentaire am Virfeld vun der Regierungsëmbildung op Säite vun der LSAP ginn a schwätze mat him iwwert d’Verwécklung vun "CAE Aviation" an der Operatioun "Sirli" an Ägypten.

Den Interview mam François Bausch ass um 10 op 8 hei op RTL.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.