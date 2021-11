E Mëttwoch de Moien ass den DP-Generalsekretär an Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

Gleeft een de Sondagen, ass d’Politik hei am Land ganz ferm gerëselt. Gläichzäiteg demissionéieren 3 Membere vun der Regierung an dat wärend der véierter Well vun der Pandemie an iwwerdeems d’Vertrauen an d’Politik an der Lescht ferm gelidden huet.

Fir iwwert den Zoustand an d’Pläng vun der Dräierkoalitioun ze schwätzen, ass de Claude Lambery e Mëttwoch eisen Invité vun der Redaktioun. Mam DP-Generalsekretär an Deputéierte schwätze mer iwwer d’Resultater vun de Sondagen, mee awer och iwwer de Projet an d’Philosophie vun der Regierung bis zu de Walen. Den Interview mam Claude Lamberty ass um 10 op 8.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.