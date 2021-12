E Freideg de Moie war den Deputéierte vun de Piraten eisen Invité vun der Redaktioun.

Ech hu keng Angscht, dass mer 7 gutt Leit hätten, fir dat ze stemmen. Dat sot de Sven Clement um Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

De Pirat-Deputéierten huet esou op d’Fro reagéiert, well d’Pirate der leschter Sonndesfro no, jo 5 Deputéiert géif bäigewannen.

Et hätt ee sech mëttlerweil en Numm gemaach, an dofir wier et och méi einfach, Leit mat op d’Lëschten ze kréien.

D’Pirate wieren hirer Linn trei bliwwen, seet de Sven Clement. Eng konsequent Oppositiounspolitik, a villes hannerfroen, ouni ëmmer just géint alles ze sinn.

D’Sonndesfro wier och just en Trend, deen een zwar géif bestätegen an der Aarbecht déi een mécht, mä hie wéilt sech hidden dat als eng Realitéit ze gesinn.

De politeschen Drock wier generell ganz grouss, souwuel fir d’Majoritéit wéi fir d’Oppositioun, elo an der Pandemie. Et fänkt awer un e gewëssent Suerg-Gefill ze kommen, esou de Sven Clement. Wann hie géif gesinn, dass mëttlerweil virun de Wunnenge vu Regierungsmemberen demonstréiert gëtt, géif him dat Gedanke maachen. Dat géif e bëssen ze wäit goen.

Hien hätt iwwerdeems och Doktere beim Parquet denoncéiert, déi Impf-Certificaten géint Bezuelung ausgestallt hunn u Leit, déi awer guer kee Vaccin kruten. Esou kriminell Machenschafte kéint hien net toleréieren.

Invité vun der Redaktioun: Sven Clement

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.