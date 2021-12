E Méindeg de Moien ass déi nei Finanzministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Wien ass déi éischt Lëtzebuerger Finanzministesch? Firwat huet si decidéiert, den Haff ze verloossen, fir dëse Posten unzehuelen? Wéi ee Bilan zitt si vun hirer Zäit um Haff? A wéi eng Prioritéite gëtt si sech fir d’Zukunft?

Dat froe mer d‘Yuriko Backes de Méindeg de Moie géint 10 op 8. Déi aktuell Maréchale de la Cour ass e Méindeg eis Invitée vun der Redaktioun

