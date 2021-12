E Mëttwoch de Moien ass den Direkter vum Zentrum fir politesch Bildung eisen Invité vun der Redaktioun.

Geziilt politesch Bildung ass besonnesch an Zäite vu politescher Onrou a Biller wéi deene leschte Weekend an der Stad immens wichteg. Wéi gëtt an de Schoulen enseignéiert? Wei kann ee Radikaliséierung vun jonke Leit verhënneren? A wéi gesäit eng Sensibiliséierung am Ëmgang mat Informatiounen op soziale Medien aus? Dat froe mer de Mëttwoch de Moien den Direkter vum Zentrum fir politesch Bildung. De Marc Schoentgen ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.