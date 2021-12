En Donneschdeg de Moie war de Chefdokter op der Intensivstatioun vum CHL eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Zuel vun de Patienten op der Intensivstatioun klëmmt weider. De Gros dovunner ass net geimpft, ma d'Impfung géif awer e groussen Ënnerscheed maachen. Dat sot de Chefdokter vun der Intensivstatioun am CHL, den Dokter Christophe Werer, en Donneschdeg de Mueren am RTL-Interview.

D'Personal wier geimpft an hätt dowéinst manner Angscht a mat der Impfung kéim ee vläicht laanscht e Lockdown am Wanter. Et misst een awer och oppassen, wat geimpft heescht. Den Impffschutz wier ëmmer nëmmen sou staark, ewéi den Immunsystem vun der concernéierter Persoun. An e géif och mat der Zäit noloossen. Geimpft wier awer egal wéi ëmmer besser, esou den Dr. Werer.

Impfe wier e perséinlechen Schutz awer och e solidareschen. Nëmmen esou kéint d'Gesellschaft weider funktionéieren an d'Spideeler wieren net ënner Drock a kéinte sech besser ëm all hier Patienten këmmeren.

Et wier schwéier anzestiechen, als Intensivmedeziner, wann een eng net geimpfte Persoun ageliwwert kritt, déi wéinst dem Corona keng Loft méi kréich a wa parallel dozou Leit manifestéieren a behaapten de Corona géif et net ginn, oder d'Impfung géif Näischt bréngen. Ma, et géif een déi Leit kennen, dës wieren d'Patienten op der Intensivstatioun.

Vill Impfgéigner géingen hier Meenung och no enger schwéierer Covid-Erkrankung änneren, esou nach den Dr. Werer.

Invité vun der Redaktioun: Dr Christophe Werer

