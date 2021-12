E Méindeg de Moien ass d’Presidentin vum Ethikrot eis Invitée vun der Redaktioun.

Déi national Ethikkommissioun huet sech d'lescht Woch an engem Avis dofir ausgeschwat, fir iwwer eng Impfflicht fir Erwuessener hei am Land nozedenken. Wei begrënne si dës Entscheedung? Wat ass den Ënnerscheed tëscht enger Impfflicht an engem Impfzwang? Wat hält den Ethikrot vun den Impfunge fir Kanner? A wéi tranchéiert een tëscht Fräiheet engersäits a Responsabilitéit anerersäits? Dat froe mer d'Presidentin vum Ethikrot e Méindeg de Moie géint 10 op 8. D'Julie-Suzanne Bausch ass eis Invitée vun der Redaktioun

