E Freideg de Moie war den Dr. Joël Mossong vun der Direction de la Santé eisen Invité vun der Redaktioun.

Ëm Chrëschtdag ass d'Omikron-Variant vum Coronavirus wuel dominant ginn zu Lëtzebuerg. Domadder huet de Grand-Duché e Retard vu knapp 2 Wochen par Rapport zu eisen Nopeschlänner. Dovunner geet de Joël Mossong, Epidemiolog vun der Santésdirektioun aus. Hien war um Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Ament léich een bei ronn 50 Prozent Omikron vun alle Fäll am Grand-Duché an dovunner wieren 90 Prozent nach net geboostert gewiescht. Deementspriechend hätte sech virun allem Jonker tëscht 20 a 40 mam Omikron ugestach.

De Booster wier op alle Fall een wichtege Moyen fir d‘Omikron-Infektiounen an de Grëff ze kréien an d‘Transmissioun vum Virus ze bremsen, och wann den Impfschutz eréischt 10-14 Deeg no der Impfung a Kraaft trëtt. Eng nei Etüd aus Dänemark géing weisen, dass d‘Booster-Impfunge mat bis zu 70 Prozent géint d‘Ustiechen hëlleft.

Schnelltester géingen nach ëmmer fonctionéieren, och bei der Omikron-Variant, dofir huet de Joël Mossong dofir plädéiert, där ze maachen. Et sollt een dat just virum Kontakt maachen, an net moies wann een owes Leit gesäit. D'Maske géingen och nach ëmmer en zousätzleche Schutz bidden. Do misst een och am Laf vun den nächsten Deeg kucken, wéi d‘Situatioun evoluéiert. Den Epidemiolog schwätzt sech op alle Fall fir eng Maskepflicht an zouenen Reim an Schnelltester aus.

Elo fir d'Rentrée wäert een an de Primärschoule warscheinlech kee groussen Ënnerscheed duerch d'Omikron-Variant gesinn, esou d'Aschätzung vum Expert, well dës Variant bei deenen déi net geimpft sinn, keen Avantage huet par Rapport zu der Delta-Variant. An de Lycéeë wiere sech awer vill Infektiounen z'erwaarden.

Et ginn dann och massiv Retarde beim Contact Tracing, seet den Epidemiolog, dofir géing et hëllefen, fir eng Auto-Deklaratioun ze maachen wann een positiv ass an iwwert den Internetsite covidtracing.public.lu seng Kontakter unzeginn.

Mëttlerweil wier et iwwerdeems beim LNS méiglech, fir méi zäitno Donnéeën iwwert d'Varianten ze liwweren mat der neier Methode vum Criblage. Bis ewell ass dat ëmmer mat engem Decalage vun zwou Woche geschitt.

