E Mëttwoch de Moien ass den ADR-Deputéierte Fred Keup eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir wäerten dat neit Covid-Gesetz net matstëmmen, well et géif rëm eng Kéier ze wäit goen. Dat sot den ADR-Deputéierte Fred Keup e Mëttwoch de Moien am RTL-Interview.

Mesurë wéi den 2G am Horeca-Beräich zum Beispill géife kee Sënn erginn. Sou wier et zum Beispill falsch, datt Leit, déi en negativ Test hunn, net däerfen an de Restaurant. Et wier e schwéiere Spagat, mä et misst ee verschidde Grondrechter respektéieren. Tester, an zwar gratis, missten och eng Méiglechkeet bleiwen.

D'ADR wier awer och fir en héijen Impftaux an datt sech d'Leit impfen. Ma et misst een awer op Fräiwëllegkeet setzen a respektéieren, wa Leit sech net wëllen Impfen.

Déi aktuell Situatioun an de Spideeler wier normal am Wanter, esou de Fred Keup. D'Klinicke wieren och scho viru Corona ze no un de Limitte gewiescht. Dat wier e Probleem vun enger schlechter Gesondheetspolitik iwwer Joren.

Wat d'Policeinterventioun bei de Corona-Manifestatiounen ugeet, do sot den ADR-Deputéierte Keup, datt déi demesuréiert gewiescht wier. Nëmmen e ganz klengen Deel vun den Demonstranten hätt randaléiert. D'Police hätt natierlech och net alles kënne viraussoen, dowéinst géif een och net verurteelen, mä a Fro stellen. Froe stellt ee sech dann och, ob den Asaz vum Waasserwerfer wierklech néideg gewiescht wier.

Déi provokant Aussoen vum ADR-Deputéierten Roy Reding huet de Fred Keup e Feeler genannt. Dat hätt de Roy Reding och agesinn an an der Chamber gesot. Esou eppes dierft net méi virkommen, et misst een oppassen, wat ee seet.

