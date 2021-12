E Freideg de Moie war de Bildungsfuerscher a Professer vun der Uni Lëtzebuerg eisen Invité vun der Redaktioun.

Mer hunn eng Rei enorm Challengen an eisem Schoulsystem. Dat sot den Antoine Fischbach, Bildungsfuerscher a Professer op der Uni Lëtzebuerg, deen den nationale Bildungsbericht mat geschriwwen huet, e Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat dat Digitaalt ugeet, wier an de leschte Joren enorm vill geschitt.

Duerch d’Pandemie wier ee bis ewell iwwerdeems, virun allem am Verglach mam Ausland, gutt derduerch komm. D’Leeschtunge vun de Schüler wieren net iwwerméisseg staark gefall. Beim «Däitsch-Héier-Verstoen» wieren d’Performancen awer erofgaangen.

Déi 6 ëffentlech international Schoulen am Land, déi bis ewell grousse Succès hunn, doriwwer hätt een dem Antoine Fischbach no, den Ament nach keng Donnéeën. D’Fro ass, ob Kanner mat Problemer am klassesche System, an esou enger Schoul besser derduerch kommen? Dat géif sech eréicht à long terme kënne weisen.

Invité vun der Redaktioun: Professer Antoine Fischbach

