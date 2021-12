En Dënschdeg de Moie war d'Presidentin vum Stater Geschäftsverband eis Invitée vun der Redaktioun.

Mat all deem wat dëst Joer geschitt geschitt ass, ass et eng schwiereg Situatioun. Dat sot d'Mireille Rahmé-Bley den Dënschdeg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun. D'Presidentin vum Stater Geschäftsverband mécht Corona an och d'Corona-Maniffe mat derfir responsabel, datt d'Stater Butteker den Ament a kenger evidenter Situatioun wieren.

Et feelt och un Touristen, virun allem deenen, déi vu méi wäit kommen. D'Lëtzebuerger Residentë géifen d'Geschäfter awer net am Stach loossen. D'Corona-Manifestatioune samschdes a sonndes géifen alles wéi net hëllefen. Et kéime manner Leit doduerch de Weekend an d'Stad, besonnesch Leit mat Kanner, déi géife fäerten.

D'Mireille Rahmé-Bley seet, et géif generell duerch d'Covid-Situatioun méi lues dréien. De CovidCheck géif do och net hëllefen, virun allem net am Horeca-Beräich, wou ee mëttlerweil jo och net méi op den Terrassen ka sëtzen, wann een net geimpft oder geheelt ass. Och den Teletravail wier en Ausfall fir de Commerce, wann d'Leit net méi no oder tëscht der Schaff akafen oder eppes iessen an drénke ginn.

En neie Lockdown wéilt een op alle Fall evitéieren. D'Geschäftsleit wieren zwar Optimisten. Wann een e schlechten Dag hat, hofft een, datt et den nächsten Dag besser geet. D'Commandë fir déi nächst Zäit wiere gemaach an nees missten zouspären, géif do finanziell vill futti maachen.

Et hätten dëst Joer Butteker missten zoumaachen, mä net nëmme wéinst der Pandemie. Et géifen awer och vill nei Geschäfter opgoen. D'Stad Lëtzebuerg géif och vill hëllefe mat de Pop-Up-Butteker, wou ee kéint testen, ob eng Geschäftsiddi funktionéiert, esou d'Presidentin vum Stater Geschäftsverband.

Invité vun der Redaktioun: Mireille Rahmé-Bley

