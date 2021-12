E Mëttwoch de Moien ass den neien CSV-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Françoise Hetto geet, de Max Hengel kënnt.

Wat huet den neie Mann an den CSV-Reie wëlles? Wou wäert den zukünftegen Deputéierte seng Schwéierpunkte setzen? Wat ka fir den Oste gemaach ginn a wéi kann d'CSV nees zu aler Stäerkt zeréckfannen?

Mir maachen de Point mam neien CSV-Ost-Deputéierten a Schäffe vun der Gemeng Wuermer.

De Max Hengel ass herno géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

