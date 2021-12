En Donneschdeg de Moie war déi nei gréng Deputéiert eis Invitée vun der Redaktioun.

Déi gréng Fraktioun erneiert sech - den Zentrumsdeputéierte Carlo Back zitt sech mat gläich 70 Joer aus der aktiver Politik zréck a gëtt am Januar duerch déi 25 Joer al Walfer Schäffin a geléiert Ëmweltphysikerin Jessie Thill ersat. An der Chamber wäert si gréisstendeels d'Kommissioune vun hirem Virgänger iwwerhuelen, ma net nëmmen, sot si en Dënschdeg de Moien als Invité vun der Redaktioun.

D'Jessie Thill huet sech dofir agesat, fir och an d'Logementskommissioun ze kommen - d'Logementspräisser wieren "eng Katastroph", besonnesch Jonker missten ëmmer méi wäit fort wunne goen. Et wier deemno och eng Fro vu Generatiounegerechtegkeet. Datt déi Gréng duerch iwwerdriwwen Ëmweltprozeduren an deem Dossier géinge bremsen, léisst déi jonk Politikerin net gëllen.

"D'Prozedure sinn och do, well se wichteg sinn, mir brauchen déi jo och. D'Ëmwelt huet kee Lobby-Veräin deen hannert hir steet. Dowéinst brauche mer Gesetzer, déi dat maachen. Mee awer och do, ech mengen do kënnt jo awer eppes, den E-Commodo ass ënnerwee, dass mer eng Simplification administrative kréien, dass déi Prozedure méi schnell verlafen."

Nieft hirem zukünftege Mandat an der Chamber un ass d'Jessie Thill och 2. Schäffen zu Walfer - eng Gemeng, déi am Summer och vum staarke Reen an den Iwwerschwemmunge betraff war.

"Wat eis awer zu Walfer gehollef huet, dat war eis Renaturéierung, déi an den 2000er Jore gemaach gouf, wou mer dat gesinn hunn, datt par Rapport zu 93/95, wéi déi lescht Iwwerschwemmunge waren, dass mer net sou staark betraff ware wéi deemools."

Dofir fir dës Renaturéierung och sou wichteg, déi iwwerdeems och zur Biodiversitéit géing bäidroen. D'Jessie Thill huet vu Januar un en Duebelmandat - eigentlech wier si awer dogéint.

"Natierlech setzen ech mech dofir an, dass mer eng Trennung vun de Mandater kréien, dass mer awer och virun allem eng Opwäertung vun der Mandater kréien, vun de Chambermandater, awer och vun de Gemengemandater, wou awer d'Gemeng, virun allem bei de Schäfferéit a bei de Buergermeeschterposten nach Sputt no uewen ass."

D'Jessie Thill wäert mat 25 Joer net nëmmen déi jéngsten Deputéiert an der Chamber sinn, ma als Fra och nach ëmmer an der Minoritéit - Fraequote sinn an hiren Aen zwar "onsexy", awer néideg als Mëttel zum Zweck.

"50 Prozent vun der Gesellschaft si Fraen. Wann een awer an der Politik kuckt, wann een op gewësse Féierungspositioune kuckt, gesäit een, dass dat net d'Realitéit erëmspigelt vun eiser Gesellschaft. Mee donieft musse mer virun allem dofir suergen, dass eis Kanner ouni Gender-Clichéen erzu ginn, dass all Kand sech ka virstellen alles ze ginn, wat et sech wënscht."

Invité vun der Redaktioun: Jessie Thill

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.