E Freideg de Moie war de President vun der Associatioun Actioun Lëtzebuergesch eisen Invité vun der Redaktioun.

Vun e Samschdeg u mam neie Covid-Gesetz sinn d’Massen am 2G+, dat heescht et däerf ee just nach geimpft oder geheelt an d’Mass. A wann een net scho geboostert ass, muss een e Schnelltest op der Plaz maachen.

Den Deche Claude Bache versteet dat zwar, mä déi Ännerung op Chrëschtdag wär dach awer stresseg. Op Hellegowend géif entweder den 3G gëllen oder guer näischt, wann d’Kierch grouss genuch ass.

Et géif zwar e Recht op Reliounsausübung ginn, mä aktuell géif déi allgemeng Gesondheet vu jidderengem dominéieren.

Et hätte scho Leit, déi sech net wëllen impfe loossen, sech beklot, datt se aus der Kierch ausgeschloss ginn. D’Äntwert vum Dechen: «Mir schléissen net Iech aus, mä Dir schléisst Iech selwer aus». Déi Leit missten dann d’Gottesdéngschter um Radio lauschteren oder op der Tëlee kucken.

De Claude Bache ass awer och de President vun der Aktioun Lëtzebuergesch. Déi huet elo 50 Joer gefeiert. 1971 war d’Lëtzebuergescht guer keng Selbstverständlechkeet. An den Zeitunge gouf et keng Annonce op Lëtzebuergesch, d’Stroosseschëlder waren all op Franséisch.

Zanterdeem hätt sech ville gedoen. Et géif haut och vill Sproochecoursë ginn. D’Aktioun Lëtzebuergesch hätt villes vun deem wat geschitt, mat ugestiwwelt.

Radio an Tëlee hätten ënnert anerem eng Verantwortung a Virbildfunktioun fir gutt Lëtzebuergescht. Dacks géif een awer aus dem Däitschen zum Beispill iwwersetzen. Méi propper wär awer «séier» an net «schnell». Oder «dacks» amplaz «oft».

D’Genderen ass jo speziell an Däitschland ëmmer méi en Thema. Et kéim een net derlaanscht sech do Gedanken ze maachen. Perséinlech wär hie kee grousse Frënd dovunner. Et géife méi wichteg Problemer gi wéi dat.

